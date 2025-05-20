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Аргументы и Факты

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NatCom: яркие полосы на Марсе образуются не из-за воды

NatCom: яркие полосы на Марсе образуются не из-за воды

Яркие полосы на Марсе, скорее всего, образуются в результате процессов, связанных с ветром и пылью, а не с водой, наличие которой на планете пытаются долгое время доказать учёные, написал научный журнал Nature Communications.

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