Президент Зеленский отменил демобилизацию срочников и призыв, которые планировались на Украине на октябрь-декабрь

Украинский президент Владимир Зеленский отменил демобилизацию срочников и призыв, которые были запланированы в бывшей советской республике на октябрь-декабрь.
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