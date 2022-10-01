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Президент Зеленский отменил демобилизацию срочников и призыв, которые планировались на Украине на октябрь-декабрь

Президент Зеленский отменил демобилизацию срочников и призыв, которые планировались на Украине на октябрь-декабрь

Украинский президент Владимир Зеленский отменил демобилизацию срочников и призыв, которые были запланированы в бывшей советской республике на октябрь-декабрь.

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