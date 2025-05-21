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Объяснен скрытый вред фастфуда для организма

Объяснен скрытый вред фастфуда для организма

Уже через пару дней на жирной пище кишечник теряет способность защищаться от воспаления. Исследование, опубликованное в журнале Immunity, показало, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров — характерный для фастфуда — буквально разрушает барьерную функцию кишечника и подавляет выработку белка IL-22, отвечающего за регенерацию тканей и защиту слизистой.

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