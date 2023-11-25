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Энрике о 5:2 с «Монако»: «Матч стоил того, чтобы его посмотреть, а больше всего мне понравился результат»

Энрике о 5:2 с «Монако»: «Матч стоил того, чтобы его посмотреть, а больше всего мне понравился результат»

«Когда встречаются команды такого уровня, которые никогда ничего не высчитывают, а атакуют и предлагают высокий прессинг, все любители футбола наслаждаются зрелищем.

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