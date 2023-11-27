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Психолог Мансурова посоветовала тревожным людям не пить кофе во второй половине дня

Психолог Мансурова посоветовала тревожным людям не пить кофе во второй половине дня

Кофе может спровоцировать паническую атаку. Людям с предрасположенностью к внезапным приступам тревоги не стоит пить его во второй половине дня, сообщила психолог Ирина Мансурова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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