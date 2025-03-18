Ледяной сибирский водопад получил охранную зону

Соответствующий проект указа опубликован на сайте краевого правительства. В случае вступления указа в силу, с 1 сентября 2025 года в окрестностях водопада запретят вырубку леса, строительство, геологическое изучение недр и другую деятельность, которая может навредить природе, сообщает trk7.