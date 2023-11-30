Спиридон Килинкаров: Украинские мигранты после войны: вернутся или останутся?

На чем основано убеждение, что украинские мигранты после войны вернуться в Украину, — неизвестно. Как неизвестно и то, сколько людей, переживших войну в Украине и не имеющих возможности выехать в условиях военного положения, выедут из страны, как только границы будут открыты.