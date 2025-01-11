В Госдуме заявили о новой индексации пенсий в России в апреле

Российских пенсионеров ждет новая индексация пенсий в апреле 2025 года. Речь о социальных пенсиях, которые правительство планирует повысить на 14,75%, об этом заявил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.
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