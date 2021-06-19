Казахстан и Афганистан подписали соглашение о военном сотрудничестве

Нур-Султан, 18 июня /Синьхуа/ -- Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве подписано в ходе встречи министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба.