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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Казахстан и Афганистан подписали соглашение о военном сотрудничестве

Нур-Султан, 18 июня /Синьхуа/ -- Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве подписано в ходе встречи министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба.

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