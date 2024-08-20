Побороть зависимость россиян от микрозаймов "до зарплаты" предложил Центробанк

Для этого необходимо провести реформу выдачи микрокредитов и займов Центробанк предложил снизить зависимость от микрофинансовых компаний ряда заемщиков, которые по разным причинам не могут воспользоваться банковскими продуктами, пишет РБК.
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