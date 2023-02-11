В глобальной экономике крупнейшие производители являются монополистами на рынке

В современной глобальной экономике крупнейшие производители, как чаще всего рыночные монополисты, имеют не только мощную производственную базу, но и развитую систему дистрибуции сбыта своего товара - огромные супермаркеты, реализующие различные товары.
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