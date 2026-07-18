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МОК не планирует применять санкции к Инфантино

МОК не планирует применять санкции к Инфантино

Международный олимпийский комитет (МОК) не думает о применении санкций к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

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