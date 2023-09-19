«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых

1 января 1988 года все предприятия в СССР были переведены на хозрасчёт. Вот с этого момента хлеб во всех столовых и стал платным.

Александр Глущенко

так джапаны пережили ядерную бомбарбировку и она фонит уже почти 80 лет и ещё фонить будет лет .... дцать .. Это не показатель .. Семипалатинск --ядерный полигон (Чаган) в 80 км Курчатов .. там фонит будь здоров .. куда там Н.Земле. И в космосе два яд. взрыва было в 62 г.. Алтай умирает от рака .. А теперь вот "фукусима" фонит.. Так , что есть кому , что делать..