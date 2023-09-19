1932 год. Расход на душу населения по бюджетам союзных республик. Плакат за подписью Сталина Бывшие союзные республики должны России 11 триллионов долларов.
«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
1 января 1988 года все предприятия в СССР были переведены на хозрасчёт. Вот с этого момента хлеб во всех столовых и стал платным.
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8 мин.
Александр Рус
ворота есть для людей,а есть и для баранов...она из второй части,видать
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7 мин.
Александр Глущенко
так джапаны пережили ядерную бомбарбировку и она фонит уже почти 80 лет и ещё фонить будет лет .... дцать .. Это не показатель .. Семипалатинск --ядерный полигон (Чаган) в 80 км Курчатов .. там фонит будь здоров .. куда там Н.Земле. И в космосе два яд. взрыва было в 62 г.. Алтай умирает от рака .. А теперь вот "фукусима" фонит.. Так , что есть кому , что делать..
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4 мин.
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