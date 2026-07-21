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Колби Ковингтон: «Махачев оставил легкий дивизион из-за страха перед Царукяном, Арман будет чемпионом UFC»

Бывший боец UFC Колби Ковингтон похвалил Армана Царукяна после их борцовской схватки на RAF 11, которую американец выиграл по очкам – 5:3.

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