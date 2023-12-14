Робопес Hound установил новый рекорд в спринте на 100 метров

Робопес Hound / © KAIST Робопес Hound, созданный исследователями из Корейского передового института науки и технологий (KAIST), стартовал из неподвижного положения, а затем пересек финишную линию, двигаясь со средней скоростью 18,12 километра в час.
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