Путин: безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможными средствами

Президент России Владимир Путин, принимая доклады от командующих флотами, подчеркнул, что в случае возникновения угроз безопасности Калининградской области будут задействованы все доступные Российской Федерации ресурсы.
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