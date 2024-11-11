Подростки, напавшие на автобус в Приморье, оказались воспитанниками детского дома

Подростки, задержанные по подозрению в нападении на пассажирский автобус, его водителя и сотрудников транспортной компании в Артеме, оказались воспитанниками специализированного учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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