IT-эксперт Мокеев предупредил о последствиях падения гаджетов

Владельцы смартфонов часто переживают, что при падении гаджета может повредиться корпус. Однако от удара о поверхность последствия могут быть намного серьезнее, чем деформированная оболочка, сообщил IT-эксперт Никита Мокеев в беседе с радио Sputnik.