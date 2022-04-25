Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Селиванов
    а деньги за газ бандерохохлам Отдали ????PGNiG: «Газпром» ...
  • Александр Ляшенко
    Федеральное агентство новостей №1,а может хватит косить под Маяковского,у тебя,ублюдка,получается  бесталантно,беспон...Прокуратура начал...
  • Александр Ляшенко
    Федеральное агентство новостей №1,а может хватит косить под Маяковского,у тебя,ублюдка, бесталантно,беспонтово от тво...Задержанный за по...

IT-эксперт Мокеев предупредил о последствиях падения гаджетов

IT-эксперт Мокеев предупредил о последствиях падения гаджетов

Владельцы смартфонов часто переживают, что при падении гаджета может повредиться корпус. Однако от удара о поверхность последствия могут быть намного серьезнее, чем деформированная оболочка, сообщил IT-эксперт Никита Мокеев в беседе с радио Sputnik.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх