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Девять российских туристов отрезаны от мира из-за наводнения в Непале: посольство обращается за помощью

Девять российских туристов остались отрезанными от внешнего мира в Непале после наводнения, произошедшего 11 октября на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха.

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