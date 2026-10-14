ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В центре Москвы 14 октября весь день кипели бьюти-страсти. Здесь стартовала крупнейшая в России и СНГ выставка InterCHARM - уже 33-я по счету.
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