Посол России в США Антонов: новые санкции ударят по мировым рынкам, но не заставят РФ изменить курс

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Последствия новых антироссийских санкции почувствуют мировые энергетический и финансовый рынки, однако вводимые Западом ограничения не заставят РФ изменить свою политику, заявил посол России в США Анатолий Антонов.