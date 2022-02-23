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Посол России в США Антонов: новые санкции ударят по мировым рынкам, но не заставят РФ изменить курс

Посол России в США Антонов: новые санкции ударят по мировым рынкам, но не заставят РФ изменить курс

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Последствия новых антироссийских санкции почувствуют мировые энергетический и финансовый рынки, однако вводимые Западом ограничения не заставят РФ изменить свою политику, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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