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Смогут ли россияне по-прежнему покупать электромобили Zeekr?

Смогут ли россияне по-прежнему покупать электромобили Zeekr?

Официально дилеров марки на российском рынке нет. Как нет и самого этого запрета ни со стороны самой компании, ни со стороны китайских властейКитайская компания Zeekr с июля запретит продавать свои электромобили в России, пишут российские отраслевые СМИ.

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