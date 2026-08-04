Молодёжная экспедиция «Под княжеским стягом»: путешествие сквозь века объединило регионы. С 29 июля по 1 августа 2026 года команда Тверской области приняла участие в XXIII молодёжной межрегиональной экспедиции «Под княжеским стягом».
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