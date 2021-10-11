Производители из регионов СКФО представят свои товары на ярмарке в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Производители мяса, молока и овощей из регионов Северо-Кавказского федерального округа представят свои товары на ярмарке в Черкесске в Карачаево-Черкесии.
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