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Минфин увеличивает объём закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила

Минфин увеличивает объём закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила

В соответствии с бюджетным правилом Минфин увеличит объём ежедневных закупок валюты и золота: в период с 7 августа по 4 сентября он составит 6,5 млрд рублей — на 20% больше, чем в июле (тогда показатель держался на уровне 5,4 млрд рублей в день).

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