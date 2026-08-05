Минфин увеличивает объём закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила

В соответствии с бюджетным правилом Минфин увеличит объём ежедневных закупок валюты и золота: в период с 7 августа по 4 сентября он составит 6,5 млрд рублей — на 20% больше, чем в июле (тогда показатель держался на уровне 5,4 млрд рублей в день).