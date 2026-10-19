Узнайте, как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту на зиму. Пошаговая инструкция: подготовка капусты и моркови, приготовление рассола, квашение при комнатной температуре 3–4 дня, корректировка кислотности и хранение под гнётом.
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