Узнайте, как приготовить вкусную хрустящую квашеную капусту на зиму. Пошаговая инструкция: подготовка капусты и моркови, приготовление рассола, квашение при комнатной температуре 3–4 дня, корректировка кислотности и хранение под гнётом.