Без каких органов человек может прожить?

Человеческое тело с точки зрения эволюции — конструкция удивительная, но далеко не идеальная. В нём есть детали, доставшиеся от предков-приматов, и органы, без которых современная медицина давно научилась обходиться.
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