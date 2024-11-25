Юрий Куклачев сообщил, что вернулся домой после планового обследования

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев сообщил Агентству городских новостей «Москва», что он вернулся домой после планового обследования в кардиоцентре и скоро начнет репетиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии