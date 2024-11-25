Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Юрий Куклачев сообщил, что вернулся домой после планового обследования

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев сообщил Агентству городских новостей «Москва», что он вернулся домой после планового обследования в кардиоцентре и скоро начнет репетиции.

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