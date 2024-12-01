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Плющев о Мичкове: «В «Филадельфии» пытаются донести, что тут не детский сад. Не уверен, что с такими раскладами можно вырасти в большую звезду»

19-летний форвард забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2).

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