Жителей Москвы предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает об усилении непогоды в столице. По данным синоптиков Росгидромета, в столлице ожидается снегопад и гололедица на дорогах, начиная со второй половины дня 7 декабря и до утра 8 декабря.
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