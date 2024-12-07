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Жителей Москвы предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах

Жителей Москвы предупредили о сильном снеге и гололедице на дорогах

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает об усилении непогоды в столице. По данным синоптиков Росгидромета, в столлице ожидается снегопад и гололедица на дорогах, начиная со второй половины дня 7 декабря и до утра 8 декабря.

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