В Курской области отряд «Ахмат» занял участок и продвинулся на 1 километр

В курском приграничье российские бойцы продолжают выдавливать противника. На участке Нижней Паровой отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр, о чем заявил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.