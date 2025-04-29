Турецкая военная делегация посетила штаб-квартиру ВВС Пакистана

Турецкая военная делегация во главе с начальником разведки генерального штаба, корпусным генералом Яшаром Кадыоглу совершила визит в штаб-квартиру военно-воздушных сил Пакистана, 29 апреля сообщает турецкая газета Yeni Şafak.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии