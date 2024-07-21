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"Вышка для немчина" Отловили наймита и передали Бате

"Вышка для немчина" Отловили наймита и передали Бате

"Из России с любовью." Суд в М и н с к е приговорил евронаймита к высшей мере.   Уже не так весело? Эх, доброе у нас правосудие, чересчур гуманное! Всё ведь было хорошо, за особо тяжкие преступления злодеев шлепали без проблем.

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