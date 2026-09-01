MCX CRUDE OIL: BIG BREAKOUT AHEAD? Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! kailashcfa33 as per chart pattern formation suggest 2 conditions as per my view -- 1---crude daily close above 8550-8600 than looks buy setup any dips on retest up side looks 8750--9000+++ expect 2---or support find 8080-8000 if sustain below or close below than next down side 7700-7600+++ expect rejection point if market comes up or again down -----8550--8600 rejection point if market comes down or again up------8080-8000 ready for big move soon until avoid aggressive buy or sell side eyes on level--- .
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