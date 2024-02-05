В Архангельске осудят экс-директора, заморозившего ремонт англиканской церкви

Октябрьский суд Архангельска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора спортивной школы «Юность», злоупотребившего должностными обязанностямиСледствие отмечает, что в 2022 году обвиняемый подписал с подрядчиков акт о приемке выполненных работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения — англиканской церкви середины XIX века.