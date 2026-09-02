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Ришарлисон и «Трабзонспор» согласовали контракт – зарплата в 3 раза выше, чем в «Тоттенхэме». Лондонцы не продали форварда за 20 млн фунтов

Ришарлисон согласовал условия контракта с «Трабзонспором».  В случае перехода в турецкий клуб форвард будет зарабатывать в три раза больше, чем в « Тоттенхэме », сообщает Фабрицио Романо.

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