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Памфилова: подано 1,45 млн заявок на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Памфилова: подано 1,45 млн заявок на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Число заявлений, поданных россиянами, которые хотят воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования на президентских выборах, достигло 1,45 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

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