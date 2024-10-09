Новости центра компетенций.

Впервые за несколько лет в центр компетенций сварочных технологий государственного учреждения образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ прибыла группа учащихся из Гомельской области - из учреждения образования ´Гомельский государственный химико-технологический колледж´.