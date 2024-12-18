Генштаб РФ: США стали участниками конфликта, санкционировав удары по России

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. В Генеральном штабе Вооруженных сил России сообщили, что действия США, разрешивших использование оружия большой дальности по российской территории, фактически сделали их непосредственными участниками конфликта.
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