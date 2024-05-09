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Смоленская Газета

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Александр Новиков в видеообращении поздравил жителей Смоленска с Днём Победы

Александр Новиков в видеообращении поздравил жителей Смоленска с Днём Победы

Уважаемые жители и гости города-героя Смоленска! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От всей души поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы! В этот особо значимый для всех нас праздник мы отдаём дань глубочайшего уважения и безмерной благодарности тем, кто в 1941 – 1945 годы принёс нам Победу над захватчиками, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма.

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