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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль рассказал, при каком условии сыграет на «Ролан Гаррос»

Надаль рассказал, при каком условии сыграет на «Ролан Гаррос»

В Риме испанец проиграл Хуберту Хуркачу 1:6, 3:6. «Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде.

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