Исторические факты, про которые не рассказывают в школе

Для большинства людей уроки истории в школе были скучным и утомительным занятием. Запоминать имена и даты, повторять это все и зубрить часами… Но в школьных учебниках о самом интересном никогда не пишут, поэтому они довольно неточные.
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