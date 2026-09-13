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Русский Днепропетровск

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Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Радомир Маркуш 12 сентября 2026 г., 21:25   Российский беспилотник разорвал связку между главным мобильным оператором ВСУ и американскими спутниками Илона ….

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