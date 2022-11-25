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Митчелл Робинсон сыграет с «Портлендом»

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон восстановился после травмы колена. По словам главного тренера «Никс» Тома Тибодо, игрок готов выйти на площадку в сегодняшнем матче против «Портленда».

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