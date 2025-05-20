Китай надеется, что Польша в качестве председателя Совета ЕС будет способствовать развитию китайско-европейских отношений -- глава МИД КНР

Пекин, 19 мая /Синьхуа/ -- В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Европейским союзом, и Китай рассчитывает, что Польша, исполняющая обязанности ротационного председателя Совета ЕС, сыграет более конструктивную роль в продвижении китайско-европейских отношений к новому прогрессу.