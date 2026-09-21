Руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Трошев рассказал о ходе голосования за кандидатов в депутаты Госдумы от Севастополя

«Каковы главные итоги наблюдений за этими выборами? Главные итоги — выборы состоялись. И выборы состоялись, и прошли в непростой геополитической обстановке и в нашем городе в том числе.
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