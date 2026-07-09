Громкий развод, суды за дочь и тайный брак: через что прошла звезда сериала «Анна-детективъ» Александра Никифорова

Актриса Александра Никифорова, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале «Анна-детективъ», пережила сложнейший период публичных разбирательств с бывшим супругом, режиссёром Евгением Семёновым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии