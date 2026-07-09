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Громкий развод, суды за дочь и тайный брак: через что прошла звезда сериала «Анна-детективъ» Александра Никифорова

Громкий развод, суды за дочь и тайный брак: через что прошла звезда сериала «Анна-детективъ» Александра Никифорова

Актриса Александра Никифорова, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале «Анна-детективъ», пережила сложнейший период публичных разбирательств с бывшим супругом, режиссёром Евгением Семёновым.

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