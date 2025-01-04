Лоббисты мигрантов: для них безопасность России — это катастрофа

Анатолий Витушкин

Поражает бесхребетность наших властей. Уже давно доказано, что нашествие мигрантов из Средней Азии- диверсия британских спецслужб против России с целью создания силовых отрядов в планируемом майдане для смены власти в стране и вдолгую: создать в России с годами преобладание мусульман и тем самым ликвидировать русский мир. Из этого следует, что лоббисты завоза мигрантов являются врагами государства, но и Правительство и Гарант позволяют лоббистам свободно вести свою разрушительную работу.