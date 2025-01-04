Был инцидент в Эмиратах: там убили раввина. Убийцами оказались выходцы из Узбекистана. После этого узбекских мужчин в страну просто перестали пускать.
Лоббисты мигрантов: для них безопасность России — это катастрофа
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Поражает бесхребетность наших властей. Уже давно доказано, что нашествие мигрантов из Средней Азии- диверсия британских спецслужб против России с целью создания силовых отрядов в планируемом майдане для смены власти в стране и вдолгую: создать в России с годами преобладание мусульман и тем самым ликвидировать русский мир. Из этого следует, что лоббисты завоза мигрантов являются врагами государства, но и Правительство и Гарант позволяют лоббистам свободно вести свою разрушительную работу.
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7 час.
Silver Kont
Да все они педросы, за которых никто никогда не голосует, окромя их родственничков и иже с ними, но по итогам выборов они всегда и везде набирают большинство ( по данным избиркомов)....
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6 час.
Володя Золотарев
лоббисты это твари продажные
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8 мин.
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