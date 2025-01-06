Сегодня решится, станет ли противник вооружения Украины новым канцлером Австрии

Как сообщает немеуое информагентство dpa, президент Австрии Александер Ван дер Белен сегодня обсудит с лидером победивших на недавних выборах правопопулистов из Австрийской партии свободы (АПС) Гербертом Киклем формирование будущего правительства.
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