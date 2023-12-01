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Мировое обозрение

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Canalys: в следующем году объёмы поставок ПК увеличатся на 7,6 %

Canalys: в следующем году объёмы поставок ПК увеличатся на 7,6 %

Специалисты Canalys демонстрируют умеренный оптимизм в отношении динамики продаж ПК. В четвёртом квартале рынок вернётся к росту на 5 %, поскольку этому будут способствовать сезонные тенденции и некоторое улучшение макроэкономической ситуации.

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